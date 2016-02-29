Подготовка текстов для пакет. загрузки в Миралинкс

Мне написали порядка 50-ти текстов в Адвего, а теперь мне нужно вставить в эти тексты ссылки и залить в Миралинкс.

Как это делается:

1. я даю архив с сохраненными веб-страницами (из Адвего, там текст + название + автор + нужные анкоры ссылок).

2. Вы мне предоставляете тоже самое, но в виде отдельных текстовых файлов (*.txt) со статьями

Каждая статья должна соответствовать следующему формату:

[__title__]

Заголовок статьи

[__description__]

Описание (видите только вы)

[__metatitle__]

META title

[__metakeywords__]

META keywords

[__metadescription__]

META description

[__slug__]

Рекомендуемое для URL имя (например statja_o_plastikovyh_oknah)

[__snippet__]

Текст анонса

[__content__]

Собственно текст статьи в формате HTML