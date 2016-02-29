Добрый день. На постоянной основе требуется наполнение форума (имитация живого общения, диалоги пользователей), тематика - холодильное оборудование, желательный объем - 100 постов в неделю. Требования к сообщениям: информативность, отсутствие флуда, понятность, ...
Подготовка текстов для пакет. загрузки в Миралинкс
Мне написали порядка 50-ти текстов в Адвего, а теперь мне нужно вставить в эти тексты ссылки и залить в Миралинкс.
Как это делается:
1. я даю архив с сохраненными веб-страницами (из Адвего, там текст + название + автор + нужные анкоры ссылок).
2. Вы мне предоставляете тоже самое, но в виде отдельных текстовых файлов (*.txt) со статьями
Каждая статья должна соответствовать следующему формату:
[__title__]
Заголовок статьи
[__description__]
Описание (видите только вы)
[__metatitle__]
META title
[__metakeywords__]
META keywords
[__metadescription__]
META description
[__slug__]
Рекомендуемое для URL имя (например statja_o_plastikovyh_oknah)
[__snippet__]
Текст анонса
[__content__]
Собственно текст статьи в формате HTML
Выбранный исполнитель
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