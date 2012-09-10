Тексты, которые решают Ваши проблемы

Пишу тексты, которые решают Вашу задачу: продают, привлекают пользователей из поисковых систем, повышают доверие к сайту и бренду, объясняют.

Умею работать в любых админках. Знаю html на уровне, достаточном для добавления любой информации.

Если подала заявку на проект — ориентируюсь в теме, но буду благодарна, если Вы предоставите техническую документацию, инструкции, спецификации и любые другие источники по Вашей теме, которые заслуживают доверия. Включая Ваше собственное экспертное мнение по предмету, если Вы в нем разбираетесь, или мнение Ваших профильных сотрудников.

Уважительно отношусь к заказчику и жду того же в ответ.

Цены на услуги — выше среднего. Если тема мне интересна, могу сделать скидку. Стоимость озвучиваю после изучения проекта: сложности темы, требований, сроков, объема. Не торгуюсь.