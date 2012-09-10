Nity

Татьяна Nity

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Тексты, которые решают Ваши проблемы

Пишу тексты, которые решают Вашу задачу: продают, привлекают пользователей из поисковых систем, повышают доверие к сайту и бренду, объясняют.

Умею работать в любых админках. Знаю html на уровне, достаточном для добавления любой информации.

Если подала заявку на проект — ориентируюсь в теме, но буду благодарна, если Вы предоставите техническую документацию, инструкции, спецификации и любые другие источники по Вашей теме, которые заслуживают доверия. Включая Ваше собственное экспертное мнение по предмету, если Вы в нем разбираетесь, или мнение Ваших профильных сотрудников.

Уважительно отношусь к заказчику и жду того же в ответ.

Цены на услуги — выше среднего. Если тема мне интересна, могу сделать скидку. Стоимость озвучиваю после изучения проекта: сложности темы, требований, сроков, объема. Не торгуюсь.

Отзывы заказчиков

Bondar495
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Подготовка текстов для пакет. загрузки в Миралинкс
HTML
Всё отлично.
Сотрудничеством довольна
Ответный отзыв
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$7
7 баллов
11 лет назад
Приватный проект Покотило Татьяна (Nity)
Написание статей
Все прошло хорошо
Дарья - приятный в общении заказчик с подробными и четкими требованиями к работе. Сотрудничеством довольна - рекомендую! С Уважением, Татьяна
Ответный отзыв
SpecialAgent
Анатолий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Обновление контента сайта на движке Битрикс
Отличная работа. Быстро, качественно и сразу поняла, что требуется, не пришлось долго объяснять и показывать на примерах. Рекомендую!
Интересный заказ, отличный заказчик) Задачу подробно объяснил, оперативно ответил на все вопросы, возникающие в ходе работы, быстро произвел оплату. Сотрудничеством очень довольна, рекомендую:) С Уважением, Татьяна
Ответный отзыв
MAKmaster
47 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Нужны профессиональные статьи
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Профессиональный исполнитель, все было сделано в лучшем виде без контроля с моей стороны, ответственно и очень высокого качества, очень доволен сотрудничеством.
Михаил - отличный заказчик, который предоставляет максимум свободы действий исполнителю и ценит качественный результат. Перед началом работы подробно объяснил все тонкости и детали проекта, благодаря чему не было необходимости в каких-либо правках. Очень довольна сотрудничеством с приятным человеком над интересным проектом:) Спасибо и успехов Вам в Ваших начинаниях:) С Уважением, Татьяна
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service-pro
Дмитрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Написать SEO-статьи для сайта про ремонт ноутбуков
Заказывал тескты для сайта - все сделала на отлично, получились хорошие продающие статьи. Советую
Сотрудничеством довольна: интересная задача, отличная коммуникация, никаких проблем с оплатой
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