Перенести информацию с сайта на сайт (срочно)

Нужно: Перенести информацию с сайта поставщика на сайт дилера (есть доступ, движок WordPress)

Фотографии, таблицы, текст.

Как вы будете переносить - сами или с помощью скрипта - мне без разницы если результат качественный.

Перенести нужно около 30 страниц с таблицами и текстом и 60 фоток

Работать нужно быстро и качественно. На всё 1 день, максимум 2.

Ваши предложению по цене и сроку?