Перенести информацию с сайта на сайт (срочно)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен16 заявок302 просмотра

Нужно: Перенести информацию с сайта поставщика на сайт дилера (есть доступ, движок WordPress)

Фотографии, таблицы, текст.

Как вы будете переносить - сами или с помощью скрипта - мне без разницы если результат качественный.

Перенести нужно около 30 страниц с таблицами и текстом и 60 фоток

Работать нужно быстро и качественно. На всё 1 день, максимум 2.

Ваши предложению по цене и сроку?

WordPress
13 лет назад
Altmer
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Nity
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$70
2 дня
Татьяна молодец, настоящий профессионал! Сделано всё на 5+ Обязательно ещё будем сотрудничать.
Очень понравилось работать с Иваном. Он - приятный в общении человек, сразу поставил четкие рамки задания и быстро оплатил работу по выполнению проекта. Кроме того, несмотря на то, что проект был действительно срочный, не было попыток "подогнать" исполнителя. В общем, только положительные впечатления от сотрудничества:)

Заявки фрилансеров

Nity
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад