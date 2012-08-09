Ручная рассылка сообщений в соц. сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен16 заявок290 просмотров

Требуется ответственный человек для рассылки личных адресных сообщений в социальных сетях. Не спам! Так как сообщение адресное и не содержит никаких ссылок.

Одноклассники, Вконтакте, Фейсбук.

Нужно отправлять сообщения каждый день Вконтакте (20 шт), Одноклассники (около 50 шт.), Фейсбук (около 100 штук). Аккаунты предоставляются. Ваши не нужны.

Итого около 170 сообщений в день. Сообщения по шаблону. Самому ничего выдумывать не нужно. Копируй, дописывай имя, вставляй.

Работы на 2-3 часа в день – если вы ленивый) Или на 30-50 минут, если вы активный.

Оплата раз в неделю на рублевый вебмани. Пишите ваши расценки за 1 неделю работы по проекту. Работа долгосрочная.

Будут вопросы по проекту, можно писать в личку. Читаю.

13 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

linguafranca
Таша 
41 год
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$30
7 дней
Отличная профессиональная работа. Заказ выполнен хорошо. Были небольшие правки только на начальном этапе. Исполнитель очень ответственно подошел к работе. Общение в деловом стиле, никакого недопонимания. Приятно работать с этим человеком. Советую.
С удовольствием работала в этом проекте. Сотрудничество было продолжительным, но оставило только позитивные впечатления. Задание было изначально поставлено чётко, заблаговременно предоставлена вся необходимая для выполнения информация. Все возникающие в процессе работы вопросы решались быстро и конструктивно. Оплата производилась поэтапно (по мере выполнения задания) - всегда точно в срок и в полном соответствии с договорённостью. Спасибо за сотрудничество и самые лучшие рекомендации! :)

Заявки фрилансеров

linguafranca
Таша 
41 год
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад