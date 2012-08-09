Требуется контент-менеджер для наполнения сайта о работе RABOTUNAIDU.RU свежими и актуальными объявлениями с различных досок объявлений о работе. Работа простая типа copy-past. Размещение объявлений будет производиться с помощью функции "Добавить ...
Ручная рассылка сообщений в соц. сетях
Требуется ответственный человек для рассылки личных адресных сообщений в социальных сетях. Не спам! Так как сообщение адресное и не содержит никаких ссылок.
Одноклассники, Вконтакте, Фейсбук.
Нужно отправлять сообщения каждый день Вконтакте (20 шт), Одноклассники (около 50 шт.), Фейсбук (около 100 штук). Аккаунты предоставляются. Ваши не нужны.
Итого около 170 сообщений в день. Сообщения по шаблону. Самому ничего выдумывать не нужно. Копируй, дописывай имя, вставляй.
Работы на 2-3 часа в день – если вы ленивый) Или на 30-50 минут, если вы активный.
Оплата раз в неделю на рублевый вебмани. Пишите ваши расценки за 1 неделю работы по проекту. Работа долгосрочная.
Будут вопросы по проекту, можно писать в личку. Читаю.
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