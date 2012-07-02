Добрый День, Сайт работает на Еквите, Нужно заполнить 2500 позиций,всё вручную.Слова в екселе.Некоторые фотографии нужно будет искать,часть есть. От вас сроки и стоимость за одну позицию.
Наполнение сайта объявлениями
Требуется контент-менеджер для наполнения сайта о работе RABOTUNAIDU.RU свежими и актуальными объявлениями с различных досок объявлений о работе.
Работа простая типа copy-past.
Размещение объявлений будет производиться с помощью функции "Добавить объявление" (как обычные пользователи сайта).
Все контактные координаты (имя, телефон, e-mail и т.д.) должны браться из самого объявления – быть реальными как в объявлении, а не заполненными от головы!
Оплата – 0.1$ за каждое объявление. Минимальная выплата – 50 объявлений (5$).
Заявки фрилансеров
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