Наполнение сайта объявлениями

Требуется контент-менеджер для наполнения сайта о работе RABOTUNAIDU.RU свежими и актуальными объявлениями с различных досок объявлений о работе.

Работа простая типа copy-past.

Размещение объявлений будет производиться с помощью функции "Добавить объявление" (как обычные пользователи сайта).

Все контактные координаты (имя, телефон, e-mail и т.д.) должны браться из самого объявления – быть реальными как в объявлении, а не заполненными от головы!

Оплата – 0.1$ за каждое объявление. Минимальная выплата – 50 объявлений (5$).