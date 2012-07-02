Написание коротких рекламных объявлений

Постинг

В интернет-магазин, для написания коротких рекламных объявлений требуется человек с умением пользоваться ПО, позволяющему менять / скрывать IP. Удалённая работа, з/п зависит от количества выполненной работы. Заявки рассматриваются по электронной почте, оттуда же Вы можете узнать подробности: [email protected]. Оплата 150руб за один опубликованный материал (объем не принципиален, важен факт публикации, но в среднем 300-500 символов)

Требования:

- Усидчивость, адекватность;

- Умение мыслить как модератор, который проверяет материал :) ;

- Способность грамотно излагать свои мысли;

- Креативность, ориентированность на результат, уравновешенность;

Для экономии моего и вашего времени, отвечаю сразу:

1. Оплата осуществляется средствами WEB MONEY, один раз в неделю;

2. Работа БЕЗ предоплаты. Если вы панически боитесь, что будете работать целых 10 минут для опубликования одного материала, и вам его не оплатят и исчезнут – лучше не откликайтесь.