Добавить товарные позиции на сайт, тема — автоаксессуары (багажники, коврики, игрушки). Оплата: 4р за 1 позицию (без описания, только тех. характеристики+картинка)
Вручную распредилить названия рецептов по категор.
ручная, не требующая особых навыков работа.
есть список названий рецептов блюд, например:
Beet Salad with Goat Cheese
Chicken Breasts with Balsamic Vinegar and Garlic
Pasta with Kielbasa and Sauerkraut
Abby's Chicken Rollatini
White Cheese Chicken Lasagna
Easy Meatloaf
и список категорий в количестве 12 штук:
2. Appetizer
4. Breakfast
5. Bakery
6. Cookies
7. Dessert
8. Main Course
9. Salad
10. Sandwich
11. Side Dish
12. Soup and Stew
13. Pasta and Pizza
15. Drinks
если непонятно эти же категории блюд на русском:
2. закуска
4. завтрак
5. хлебобулочные изделия
6. печенье
7. десерт
8. второе блюдо
9. салат
10. бутерброд
11. гарнир
12. суп и рагу
13. паста и пицца
15. напитки
нужно каждый рецепт ассоциировать с номером какой либо из вышеназванных категорий. т.е. Beet Salad with Goat Cheese с номером 9, так как 9. Salad, а Chicken Breasts with Balsamic Vinegar and Garlic с номером 8, так как 8. Main Course.
результат должен быть в таком формате:
"Beet Salad with Goat Cheese;9",
"Chicken Breasts with Balsamic Vinegar and Garlic;8",
двойная кавычка название блюда точка с запятой номер категории двойная кавычка запятая
если не можете по названию опредилить категорию, вбейте название в гугл и посмотрите картинки, по картинкам легко определяется категория.
список названий блюд в текстовом файле. всего в txt файле около 615 названий блюд. цена за работу $0.01 за строку. т.е. $6.15 за файл, всего таких файлов 6. можете взять несколько файлов, если уверенны, что сделаете быстро. работа должна быть сделана в течении суток. присылаете результаты работы в txt файле, я проверяю, если все сделано правильно, оплачиваю. т.е. нет смысла рандомно подставлять категории, денег при таком раскладе не получите. оплата webmoney.
Заявки фрилансеров
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