Вручную распредилить названия рецептов по категор.

ручная, не требующая особых навыков работа.

есть список названий рецептов блюд, например:

Beet Salad with Goat Cheese

Chicken Breasts with Balsamic Vinegar and Garlic

Pasta with Kielbasa and Sauerkraut

Abby's Chicken Rollatini

White Cheese Chicken Lasagna

Easy Meatloaf

и список категорий в количестве 12 штук:

2. Appetizer

4. Breakfast

5. Bakery

6. Cookies

7. Dessert

8. Main Course

9. Salad

10. Sandwich

11. Side Dish

12. Soup and Stew

13. Pasta and Pizza

15. Drinks

если непонятно эти же категории блюд на русском:

2. закуска

4. завтрак

5. хлебобулочные изделия

6. печенье

7. десерт

8. второе блюдо

9. салат

10. бутерброд

11. гарнир

12. суп и рагу

13. паста и пицца

15. напитки

нужно каждый рецепт ассоциировать с номером какой либо из вышеназванных категорий. т.е. Beet Salad with Goat Cheese с номером 9, так как 9. Salad, а Chicken Breasts with Balsamic Vinegar and Garlic с номером 8, так как 8. Main Course.

результат должен быть в таком формате:

"Beet Salad with Goat Cheese;9",

"Chicken Breasts with Balsamic Vinegar and Garlic;8",

двойная кавычка название блюда точка с запятой номер категории двойная кавычка запятая

если не можете по названию опредилить категорию, вбейте название в гугл и посмотрите картинки, по картинкам легко определяется категория.

список названий блюд в текстовом файле. всего в txt файле около 615 названий блюд. цена за работу $0.01 за строку. т.е. $6.15 за файл, всего таких файлов 6. можете взять несколько файлов, если уверенны, что сделаете быстро. работа должна быть сделана в течении суток. присылаете результаты работы в txt файле, я проверяю, если все сделано правильно, оплачиваю. т.е. нет смысла рандомно подставлять категории, денег при таком раскладе не получите. оплата webmoney.