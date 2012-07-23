Заполнить каталог товаров на VAMShop

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Завершен6 заявок173 просмотра

Срочно требуется заполнить каталог товаров на CMS VAMShop. Оплата достойная. Оставляйте заявку и звоните на скайп.

PS Проект закрыт по независимым от меня причинам. Всем спасибо за предложения, при следующем аналогичном проекте буду обращаться через личку.

13 лет назад
t1p
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

free_mary
Мария 
42 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$13
1 день
Мария успешно выполнила задачу, работа сделана качественно и в срок. Рекомендую. Буду обращаться вновь.
Всем довольна! Игорь четко, лаконично, а главное быстро (!) предоставляет необходимую для работы информацию. С уважением и надеждой на долгосрочное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

free_mary
Мария 
42 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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