Нужен человек, для работы на форуме с мультиаккаунтами. Нужно зарегистрировать около 200 аккаунтов. Написать от них несколько сообщений. Пишите сразу стоимость работ.
Заполнить каталог товаров на VAMShop
Срочно требуется заполнить каталог товаров на CMS VAMShop. Оплата достойная. Оставляйте заявку и звоните на скайп.
PS Проект закрыт по независимым от меня причинам. Всем спасибо за предложения, при следующем аналогичном проекте буду обращаться через личку.
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