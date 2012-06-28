Разместить объявление на 100 досок объявлений

Детские товары- коляски , кроватки .. Нужен грамотный человек, с опытом наполнения магазинов, вставки фото. Работающего на разных админках и умеющего писать тексты. Оплата по договоренности , от 10р до 35р за пазицию. ...
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Необходимо разместить рекламное объявление (текст объявления с меня) на 100 бесплатных досок объявлений! В качестве отчета - excel таблица или word с ссылками на объявление.
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