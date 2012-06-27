Нужно делать "продающий" контент

Cуть работы:

а) писать такой контент, который будет увеличивать продажи

б) формировать информационное расположение тех или иных инф. блоков на сайте (с точки зрения маркетинга и психологии)

оплата: 10$/1000симв (если копирайт)

Возможность постоянной работы, быстрого карьерного роста до рук-ля отдела!

Знание: интернет-пространства, практич психологии (типа НЛП и тд), умение писать "продающие" тексты

Общение только голосом в скайпе: mishel12300 (если я не отвечаю в скайпе – пишите свой тел для связи)

ОБЯЗАТЕЛЬНО скидывайте ссылку на Ваш акк и ПОРТФОЛИО (если имеется)