Наполнить сайт

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Закрыт5 заявок238 просмотров

Имеется уже готовый сайт с типовыми страницами.

Например http://luxurytravelbook.ru/?page_id=306 страница Бали, по аналогии нужно сделать страницу «Турция» в соответствии с присланными файлами в которых (psd, фотки, текст и Pdfки которые нужно подкрепить (залить и кинуть ссылку на него))

В общем просто наполнять страницу скопировав наполнение Бали и заменяя или добавляя фотки отелей ссылок и текстов. Работа не сложная, больше механическая. Главное качественно делать и без ошибок и быстро!

Интересует стоимость одной такой страницы и сроки.

Пример контента который будем присылать вам во вложении. (pdf там нет) Нам нужно просто сделать каждую страну.

Нам нужны профи новички в wp не рассматриваем.

Пишите в skype alexi1409

WordPress
13 лет назад
lelikspb
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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