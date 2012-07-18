Суть задачи в добавлении документов (pdf "инструкций по эксплуатации" и описаний к ним) на сайт через удобный интерфейс админки. Документы или выдаются исполнителю архивом или скачиваются с указанных в задании сайтов. Необходим добросовестный ...
Наполнить контентом интернет-магазин
Имеется готовый функционал интернет-магазина с удобной админкой:
Пример заполненного товара: http://shopvesy.fokgroup.com/catalog/item/auto_weigher1.html
Есть стопка прайс-листов, из которых нужно добыть фотки, описания, характеристики и выложить на сайт.
По срокам очень бы хотелось на этой неделе завершить всё.
Выбранный исполнитель
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