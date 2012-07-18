Наполнить контентом интернет-магазин

Имеется готовый функционал интернет-магазина с удобной админкой:

http://shopvesy.fokgroup.com

Пример заполненного товара: http://shopvesy.fokgroup.com/catalog/item/auto_weigher1.html

Есть стопка прайс-листов, из которых нужно добыть фотки, описания, характеристики и выложить на сайт.

По срокам очень бы хотелось на этой неделе завершить всё.