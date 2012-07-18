Наполнить контентом интернет-магазин

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен12 заявок240 просмотров

Имеется готовый функционал интернет-магазина с удобной админкой:

http://shopvesy.fokgroup.com

Пример заполненного товара: http://shopvesy.fokgroup.com/catalog/item/auto_weigher1.html

Есть стопка прайс-листов, из которых нужно добыть фотки, описания, характеристики и выложить на сайт.

По срокам очень бы хотелось на этой неделе завершить всё.

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13 лет назад
alex_fgr
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

rasskazov
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
36 отзывов(-1)
13 лет назад
$350
7 дней
С поставленной задачей справился. Несмотря на огрехи в нашем ТЗ, понимающе переделывал некоторые блоки. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

rasskazov
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
36 отзывов(-1)
13 лет назад