Наполнить страницы сайта текстом

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Закрыт20 заявок323 просмотра

Всем доброго времени!

Надо наполнить постепенно сайт инфой текстами, фотками.

пока необходимо написать текста на страниц О магазине, Доставка и Оплата, И оформить страничку Веломастерская.

Сайт: crail.ru

13 лет назад
crail
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад
$30
3 дня
Спустя сутки после сдачи мной текстов и моих просьб выйти на связь - Дмитрий сообщил, что мои тексты не то, что ему было надо, поэтому он уже все сделал сам. На вопрос, почему им не были переданы тексты на доработку, ответил: "я вчера сам все переделал и сегодня до ретаврирую, думаю так будет проще, чем буду тратить ваше время объясняя как надо" Вы передали мне ТЗ, получили работу, не соизволили даже конструктивно объяснить в чем проблема, ссылаясь на мое (!) время, не заплатили. А Вы не замитили, что я уже потратила время на работу над вашим сайтом и что мои тексты ЧЕТКО соответствуют Вашему ТЗ? К тому же за сутки, на которые Вы пропали, я бы тоже успела все подкорректировать. Теперь я понимаю, почему в течении 3-х дней не поступала оплата (как мы договаривались). Из-за таких как Вы Дима, теряется вера в людей, и в их профессионализм. В целом, стиль Вашей работы понятен.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад

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