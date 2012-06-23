Наполнить страницы сайта текстом

Спустя сутки после сдачи мной текстов и моих просьб выйти на связь - Дмитрий сообщил, что мои тексты не то, что ему было надо, поэтому он уже все сделал сам. На вопрос, почему им не были переданы тексты на доработку, ответил: "я вчера сам все переделал и сегодня до ретаврирую, думаю так будет проще, чем буду тратить ваше время объясняя как надо" Вы передали мне ТЗ, получили работу, не соизволили даже конструктивно объяснить в чем проблема, ссылаясь на мое (!) время, не заплатили. А Вы не замитили, что я уже потратила время на работу над вашим сайтом и что мои тексты ЧЕТКО соответствуют Вашему ТЗ? К тому же за сутки, на которые Вы пропали, я бы тоже успела все подкорректировать. Теперь я понимаю, почему в течении 3-х дней не поступала оплата (как мы договаривались). Из-за таких как Вы Дима, теряется вера в людей, и в их профессионализм. В целом, стиль Вашей работы понятен.