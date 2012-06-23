Размещение сообщений, ссылок

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок388 просмотров

Необходимо продвигать сайт в интернете, — Общаться с людьми на целевых сайтах и форумах, оставлять информацию в каталогах компаний.

Требуется: что бы вы оставляли комментарии с обратной ссылкой на сайт world7.ru на разных ФОРУМАХ, ДОСКАХ ОБЪЯВЛЕНИЙ и СОЦ. СЕТЯХ.

Сообщение на форуме обязательно должно соответствовать тематике статьи, на которую ведет ссылка.

Сообщение должно быть естественным, чтобы модератор не посчитал её за рекламу и спам.

Оставляете комментарий или сообщение, даете ссылку на нее мне, я проверяю и оплачиваю.

Любая инициатива и новые идеи приветствуется и хорошо поощряются.

Оплата 5р. за сообщение на форуме, соц сети.

Оплата 2р. за сообщение на досках объявлений и в каталогах.

Требования:

Сайты с посещаемостью свыше 1000 человек в день;

ТИЦ свыше 10;

P.S. Писать что вы готовы взяться не нужно, сразу приступайте к работе. Как сделаете хотя бы 10 сообщений – присылайте ссылки на почту или в контакт.

Контакты:

vk.com/arashov

web.artem{SOBAKA}gmail.com

13 лет назад
NeoMey
Артем 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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