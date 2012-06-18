Контент. Поиск товаров

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Закрыт19 заявок206 просмотров

Есть большая база товаров (более 100т) которая нуждается в наполнении, правке и корректировке

ЗАДАЧИ:

найти или составить корректное, полное (расширенное) название товара, с его характеристиками, чистыми фото (без знаков и мин 500*500рх), описанием

как пример:

у нас есть информация в базе о товаре, как:

Название – Электрорубанок Р- 82/710

Бренд – интерскол

в интернете нашел хорошее описание

http://www.vseinstrumenti.ru/rubanok_interskol_r-82.html

хорошие описание хар-к и описание + фото

но фото со знаками водяными – нужны другие

и т.д.

HTML
13 лет назад
stroyport
Виталий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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