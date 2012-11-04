Скопировать товары с одного сайта на другой

Добрый день!

Нужно перенести 160 товаров с одного сайта на другой админка Virtuemart. Joomla 1.5 Нужно скопировать название, фотографию и описание. копировать нужно отсюда http://yodgorlik.сом краткое описание состоит из 2-х предложений. Указывайте цену и сроки. Спасибо