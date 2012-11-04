Скопировать товары с одного сайта на другой

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Завершен15 заявок263 просмотра

Добрый день!

Нужно перенести 160 товаров с одного сайта на другой админка Virtuemart. Joomla 1.5 Нужно скопировать название, фотографию и описание. копировать нужно отсюда http://yodgorlik.сом краткое описание состоит из 2-х предложений. Указывайте цену и сроки. Спасибо

Joomla
13 лет назад
sadesad
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Miss_Valeria
Валерия 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$17
2 дня
Молодец!
Четкая задача, своевременная оплата. Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

Miss_Valeria
Валерия 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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