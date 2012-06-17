Написание статей и отзывов на форумах

Здравствуйте, нужно на форумах написать о нашем сервисе, и сфабриковать отзывы.

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Нужно 10-20 тем и в каждой не менее 10 положительных отзывов.

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