Рассылка комментариев/объявлений

Здравствуйте фрилансеры! Нужно разместить по форумам, блогам, доскам, по различным статьям с возможностью комментирования, некие объявления. Объясню более подробно.. Вам даются определенные ключевые фразы для вбивания в поисковиках, после этого вылетают различные сайты с определенными статьями, и тут от вас требуется разместить комментарий. Также нужно разместить по доскам объявлений и форумам.

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Обязательные требования:

- быть зарегистрированным в Vkontakte, мой мир mail. (для возможности подачи комментария).

- предоставить обратные ссылки.

- грамотный подход:)

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Работаем по схеме: предоставляете 100 ссылок — оплата 500 руб, потом еще 100 - оплата 500 руб и т.д. Оплата на ваш выбор, Яндекс. Деньги, WebMoney, прямой перевод на карту и т.д.

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Также можете предоставлять свои расценки. И если вам кажется эта задача ну уж в обще копеечной и браться за неё не стоит, также можете предложить свои рамки.

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