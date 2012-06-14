Наполнение интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок209 просмотров

Требуется исполнитель для загрузки товаров в интернет-магазин . Опыт работы обязательно .

Магазин исполнен на XTCommerce-3 .

13 лет назад
svjatoy
Андрей 
51 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Собрать базу из 50-ти печатных СМИ

    Необходимо собрать базу из 50-ти печатных СМИ (у которых есть сайт в инете), основной регион которых Киев. Специализация СМИ: Исключительно по бизнесу – 25 шт., СМИ для женщин – 25 шт. Интересуют СМИ с большим ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно добавить товары

    Необходимо добавить товары, ниже приведены ссылки категории которые необходимо скопировать. Ктегория "Насосы" Aquario http://www.mosfilter.ru/category/nasosy_aquario_131_48.html Belamos http://www.mosfilter.ru/category/nasosy_belamos_131_2.html lowara http://www.mosfilter.ru/category/nasosy_lowara_131_52.html ebara http://www.mosfilter.ru/category/nasosy_ebara_131_75.html pedrollo http://www.mosfilter.ru/category/nasosy_pedrollo_131_19.html speroni http://www.mosfilter.ru/category/nasosy_speroni_131_91.html wilo http://www.mosfilter.ru/category/nasosy_wilo_131_82.html гном http://www.mosfilter.ru/category/nasosy_gnom_131_77.html Водонагреватели ...

    HTML
    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Амазон, e-bay, и т. д

    Ищу специалиста по заполнению таблиц товара на сайтах продаж по Амазону, и тд.... (и потом их продвижение) Товар - скатерти, салфетки и тд Европа и можно, США Жду предложений и вашу ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ведение профильных тем на гор. форумах Украины

    Крупному национальному интернет - магазину в своём сигменте, в Украине - требуется на постоянную работу: - копирайтер, который будит популяризировать товары интернет - магазина на крупных городских форумах Украины, путём создания или поддержания ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно наполнить и настроить интернет-магазин

    нужно настроить интернет магазин привязать доменное имя главное что бы на один товар отличающийся по характеристикам было предложено несколько цен http://eurotiket.fo.ru/ контактные данные 0970199070 скайп sklutsev

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Загрузка прайсов на сайт интернет-магазина

    Требуются исполнители для регулярного сотрудничества. Нет необходимости в каких-либо особых навыках или квалификации. Осуществляются первичные инструкции и консультирования по ходу выполнения работ. От исполнителя потребуется загрузка прайсов-поставщиков на сайт интернет-магазина шин и дисков. Это подразумевает ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад