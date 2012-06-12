Нужно добавить товары

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Закрыт16 заявок262 просмотра

Необходимо добавить товары, ниже приведены ссылки категории которые необходимо скопировать.

Ктегория "Насосы"

Aquario http://www.mosfilter.ru/category/nasosy_aquario_131_48.html

Belamos http://www.mosfilter.ru/category/nasosy_belamos_131_2.html

lowara http://www.mosfilter.ru/category/nasosy_lowara_131_52.html

ebara http://www.mosfilter.ru/category/nasosy_ebara_131_75.html

pedrollo http://www.mosfilter.ru/category/nasosy_pedrollo_131_19.html

speroni http://www.mosfilter.ru/category/nasosy_speroni_131_91.html

wilo http://www.mosfilter.ru/category/nasosy_wilo_131_82.html

гном http://www.mosfilter.ru/category/nasosy_gnom_131_77.html

Водонагреватели

Reflex http://www.mosfilter.ru/category/vodonagrevateli_reflex_134_110.html

расширительные баки

Aquasystem http://www.mosfilter.ru/category/rasshiritel-nye-baki_aquasystem_133_83.html

Cimm http://www.mosfilter.ru/category/rasshiritel-nye-baki_cimm_133_113.html

Водонагреватели

Stiebel http://www.mosfilter.ru/category/vodonagrevateli_stiebel_134_61.html

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13 лет назад
masterheating
Валерий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров