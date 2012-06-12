Необходимо сформировать прайс-лист для импорта в магазин.

Задача:

Имеется прайс-лист поставщика с товарами, и ценами.

Необходимо на основе этого прайса создать новый для импорта в магазин, по следующему формату:

Раздел (например сантехника)

Подраздел (например унитазы)

Товар (Наименование, наличие, бренд, краткое описание-нужно будет искать в интернете, полное описание-нужно будет искать в интернете).

Есть небольшая проблема при формировании прайса для загрузки: при импорте не понимает перенос строки, нужно все переносы в описании товаров будет заменить на теги. Цена за каждый товар – 3 рубля.

Нужен ответственный человек который располагает временем и должными знаниями для выполнения работы. Кандидату будет предложено выполнить простое задание, по результатам которого будет принято решение о исполнителе. Оплата будет производиться непосредственно после выполнения работы. Цена за каждую карточку товара неизменна и составляет – 3 рубля! Желаемый способ оплаты на Киви кошелек.

Уважаемые кандидаты! Прошу адекватно оценивать свои силы и желание. Не тратить понапрасну свое и мое время. Если Вы сомневаетесь, что вы хотите взяться за эту работу, просто проигнорируйте данный проект.

Выполненное тестовое задание прошу прислать мне на почту: [email protected]

Также прошу указать сколько примерно по времени займет формирование прайс-листа для импорта на 600 товаров. В приложении тестовое задание и другая информация необходимая для выполнения проекта.

ВНИМАНИЕ!!!

Нужен человек который возьмется за это прямо сейчас. Не завтра или послезавтра, не тем более через неделю! Человек должен обладать чувством времени и придерживаться сроков выполнения проекта. Отвечать на проект следует только выполнив тестовое задание, не стоит мне писать: я мог бы попробовать и т.д. Исполнитель нужен срочно! Работы много, больше чем 600 товарных позиций. Оплата за каждые 600 выполненных. Жду выполненое тестовое задание на email.