Нужно в различных тематических форумах вебмастеров зарегистрироваться и постить сообщения о сайте (банерообменная сеть). Только чтобы это было осмысленно, а не спамовый постинг. Список форумов частично дам, частично из гугла взять. Не более двух сообщений ...
Рерайт на постоянной основе. Приватно для mukylun
Рерайтинг новостей для магазина на постоянной основе.
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