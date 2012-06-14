Рерайт на постоянной основе. Приватно для mukylun

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка134 просмотра

Рерайтинг новостей для магазина на постоянной основе.

13 лет назад
smpastushok
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

mukylun
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
13 лет назад
$50
2 дня
Отличный исполнитель. не знаю как с другими текстами, а с рерайтом справился отлично без вопросов. Работаем дальше в этом направлении.
Изложыл суть задания понятно, со всеми подробностями! Оплата своевременная!!!

Заявки фрилансеров

mukylun
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
13 лет назад

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