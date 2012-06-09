Добрый день. На постоянной основе требуется наполнение форума (имитация живого общения, диалоги пользователей), тематика - холодильное оборудование, желательный объем - 100 постов в неделю. Требования к сообщениям: информативность, отсутствие флуда, понятность, ...
Размещать объявления на досках объявлений.
Здравствуйте! Требуется исполнитель для размещения объявлений на досках объявлений. Тема: металлопрокат. Список досок не прилагается.
Заявки фрилансеров
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