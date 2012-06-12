Загрузка прайсов на сайт интернет-магазина

Требуются исполнители для регулярного сотрудничества. Нет необходимости в каких-либо особых навыках или квалификации. Осуществляются первичные инструкции и консультирования по ходу выполнения работ. От исполнителя потребуется загрузка прайсов-поставщиков на сайт интернет-магазина шин и дисков. Это подразумевает попозиционный подбор соответствий между названиями принятыми к стандарту у поставщика и названиями принятыми к стандарту на нашем сайте.

Работа рутинная и монотонная, оплата сдельная, производится раз в месяц по результатам отчетности. Оплата: 2р. за одну добавленную позицию. Для ориентира: в одном прайсе, как правило, 300-600 позиций.

Связываться через скайп: st_lep c 10 до 17 часов по Мск в будние дни.