Необходимо перечислить все виды и подвиды услуг организации праздников и проведения событий (не менее 20 больше - можно) и организовать их в двухуровневый каталог. В формате Название;Краткое описание 100-300 знаков. {отступ ...
Загрузка прайсов на сайт интернет-магазина
Требуются исполнители для регулярного сотрудничества. Нет необходимости в каких-либо особых навыках или квалификации. Осуществляются первичные инструкции и консультирования по ходу выполнения работ. От исполнителя потребуется загрузка прайсов-поставщиков на сайт интернет-магазина шин и дисков. Это подразумевает попозиционный подбор соответствий между названиями принятыми к стандарту у поставщика и названиями принятыми к стандарту на нашем сайте.
Работа рутинная и монотонная, оплата сдельная, производится раз в месяц по результатам отчетности. Оплата: 2р. за одну добавленную позицию. Для ориентира: в одном прайсе, как правило, 300-600 позиций.
Связываться через скайп: st_lep c 10 до 17 часов по Мск в будние дни.
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