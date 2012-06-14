Необходимо перечислить все виды и подвиды услуг организации праздников и проведения событий (не менее 20 больше - можно) и организовать их в двухуровневый каталог. В формате Название;Краткое описание 100-300 знаков. {отступ ...
Нужно добавить товары
Необходимо добавить товары, ниже приведены ссылки категории которые необходимо скопировать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Интересует исключительно медицинская тематика. оплата за одну позицию - 15 рублей. Пишите в проекте.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Основная задача: приглашение в группы людей. Объем разосланных приглашений – около 5 000 штук в сутки.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо добавить товары, ниже приведены ссылки категории которые необходимо скопировать. Ктегория "Насосы" Aquario http://www.mosfilter.ru/category/nasosy_aquario_131_48.html Belamos http://www.mosfilter.ru/category/nasosy_belamos_131_2.html lowara http://www.mosfilter.ru/category/nasosy_lowara_131_52.html ebara http://www.mosfilter.ru/category/nasosy_ebara_131_75.html pedrollo http://www.mosfilter.ru/category/nasosy_pedrollo_131_19.html speroni http://www.mosfilter.ru/category/nasosy_speroni_131_91.html wilo http://www.mosfilter.ru/category/nasosy_wilo_131_82.html гном http://www.mosfilter.ru/category/nasosy_gnom_131_77.html Водонагреватели ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу специалиста по заполнению таблиц товара на сайтах продаж по Амазону, и тд.... (и потом их продвижение) Товар - скатерти, салфетки и тд Европа и можно, США Жду предложений и вашу ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Крупному национальному интернет - магазину в своём сигменте, в Украине - требуется на постоянную работу: - копирайтер, который будит популяризировать товары интернет - магазина на крупных городских форумах Украины, путём создания или поддержания ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется человек на постоянной основе для размещения объявлений на доски объявлений. Минимальный объем 100 объявлений в неделю. Пишите цену в рублях за шт.Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
нужно настроить интернет магазин привязать доменное имя главное что бы на один товар отличающийся по характеристикам было предложено несколько цен http://eurotiket.fo.ru/ контактные данные 0970199070 скайп sklutsevНаполнение сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуются исполнители для регулярного сотрудничества. Нет необходимости в каких-либо особых навыках или квалификации. Осуществляются первичные инструкции и консультирования по ходу выполнения работ. От исполнителя потребуется загрузка прайсов-поставщиков на сайт интернет-магазина шин и дисков. Это подразумевает ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $55
Необходимо сформировать прайс-лист для импорта в магазин. Задача: Имеется прайс-лист поставщика с товарами, и ценами. Необходимо на основе этого прайса создать новый для импорта в магазин, по следующему формату: Раздел (например ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад