Поиск нужных материалов в интернете

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Закрыт9 заявок258 просмотров

На сайте есть база решебников для школьников. А также есть 4000 пожеланий пользователей о добавлении нового материала.

Необходимо

1) Проанализировав пожелания пользователей составить список самых часто запрашиваемых решебников

2) Найти эти решебники в интернете (в формате pdf или в виде ссылки на ресурс, если решебник порезан на отдельные картинки-задачи).

Пожелания пользователей собраны в отдельном файле, удобном для анализа. Для пункта "1)" необходимо:

а) убедиться, что пожелание оформлено корректно (заполнены нужные поля) - элементарный фильтр по заполнению

б) составить топ решебников по количеству пожеланий (только по корректным пожеланиям)

в) убедиться, что решебников из "топа пожеланий" действительно нет на сайте

1) и 2) пункты оплачиваются отдельно.

Пожалуйста, оставляйте в заявках стоимость работы (отдельно по пунктам) и требуемое время.

13 лет назад
Steady
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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