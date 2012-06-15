Проект по поиску интересных предложений обменных пунктов нуждается в продвижении. Для этого требуется периодический, уникальный контент в виде новостей, обзоров и статей на тему электронных платежных систем. Контент необходимо постить на сайт, линковать ...
Поиск нужных материалов в интернете
На сайте есть база решебников для школьников. А также есть 4000 пожеланий пользователей о добавлении нового материала.
Необходимо
1) Проанализировав пожелания пользователей составить список самых часто запрашиваемых решебников
2) Найти эти решебники в интернете (в формате pdf или в виде ссылки на ресурс, если решебник порезан на отдельные картинки-задачи).
Пожелания пользователей собраны в отдельном файле, удобном для анализа. Для пункта "1)" необходимо:
а) убедиться, что пожелание оформлено корректно (заполнены нужные поля) - элементарный фильтр по заполнению
б) составить топ решебников по количеству пожеланий (только по корректным пожеланиям)
в) убедиться, что решебников из "топа пожеланий" действительно нет на сайте
1) и 2) пункты оплачиваются отдельно.
Пожалуйста, оставляйте в заявках стоимость работы (отдельно по пунктам) и требуемое время.
Заявки фрилансеров
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