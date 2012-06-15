Работа по написанию сообщений (комментариев)

Работа заключается в написании сообщений (комментариев).

Тематика комментариев торговля валютами, психология, риск, платежные системы и т.д.,

также оплачиваются свободные темы.

За каждое сообщение вы будете получать от 0.03$, сообщения должны быть не менее 2х полных строк.

Оплата производится на webmoney 1–7 числа каждого месяца.

Возраст, знания, место жительства, опыт работы и т.д. значения не имеют.

Работать можно в любое время.

За месяц, работая 4 часа в день можно заработать 760$ и больше.