Работа по написанию сообщений (комментариев)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок245 просмотров

Работа заключается в написании сообщений (комментариев).

Тематика комментариев торговля валютами, психология, риск, платежные системы и т.д.,

также оплачиваются свободные темы.

За каждое сообщение вы будете получать от 0.03$, сообщения должны быть не менее 2х полных строк.

Оплата производится на webmoney 1–7 числа каждого месяца.

Возраст, знания, место жительства, опыт работы и т.д. значения не имеют.

Работать можно в любое время.

За месяц, работая 4 часа в день можно заработать 760$ и больше.

13 лет назад
vitaliysnig
Виталий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров