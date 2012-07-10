Наполнение контентом (проект MoneyExpert)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок179 просмотров

Проект по поиску интересных предложений обменных пунктов нуждается в продвижении.

Для этого требуется периодический, уникальный контент в виде новостей, обзоров и статей на тему электронных платежных систем.

Контент необходимо постить на сайт, линковать с другими статьями.

13 лет назад
mik0s
48 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Copy-Seo
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$4
2 дня
Компетентен в вопросах продвижения. Дает ценные советы по ходу работы, всегда в онлайне, оперативно. Рекомендую.
отличный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

Copy-Seo
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад