Работа в соц. сети

Добрый день. Требуется человек, который будет заниматься поддержкой и продвижением группы в соц. сети. От меня будет анализ целевой аудитории. От вас - создание группы, оформление, наполнение, привлечение людей в группу (целевой аудитории), проведение акций, конкурсов и т.п. совместно со мной. Поддержание диалогов, создание тем для обсуждений. В общем - все, все, все. В тесном взаимодействии. Жду цену за час работы.