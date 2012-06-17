http://www.comcom.ru/products/catalog/detail/30480/ — пример заполненной карточки товара. Требуется находить описание соответствующего товара в интернете и заполнять карточку, добавлять фотографии. Прошу указать цену за 1 карточку и примерную скорость работы (сколько позиций сможете ...
Работа в соц. сети
Добрый день. Требуется человек, который будет заниматься поддержкой и продвижением группы в соц. сети. От меня будет анализ целевой аудитории. От вас - создание группы, оформление, наполнение, привлечение людей в группу (целевой аудитории), проведение акций, конкурсов и т.п. совместно со мной. Поддержание диалогов, создание тем для обсуждений. В общем - все, все, все. В тесном взаимодействии. Жду цену за час работы.
Заявки фрилансеров
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