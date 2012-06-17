Работа в соц. сети

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок190 просмотров

Добрый день. Требуется человек, который будет заниматься поддержкой и продвижением группы в соц. сети. От меня будет анализ целевой аудитории. От вас - создание группы, оформление, наполнение, привлечение людей в группу (целевой аудитории), проведение акций, конкурсов и т.п. совместно со мной. Поддержание диалогов, создание тем для обсуждений. В общем - все, все, все. В тесном взаимодействии. Жду цену за час работы.

13 лет назад
Whiteas
Кирилл 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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