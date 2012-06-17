Перенос материалов с сайта на сайт

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Закрыт15 заявок251 просмотр

Здравствуйте.

Есть сайт с примерно 250 материалами: новости, тексты "о компании" и прочее. Формат: текст + заголовок + фотографии. У некоторых материалов фотографий нет, у некоторых их 15 шт.

С этого сайта нужно перенести вручную все материалы на сайт на Битриксе.

Заполнить поля:

1. Дата создания материала (только для новостей, берется дата со старого сайта),

2. Заголовок,

3. Анонс (взять по логике несколько первых предложений из текста),

4. Текст,

5. Фотографии (каждая фотография загружается отдельной строкой - можно просто копировать урл, без сохранения фото на компьютер).

Прошу указать цену за перенос 250 материалов и сроки выполнения задачи.

Если по факту кол-во материалов будет больше, то сделаем пересчет оплаты в большую сторону.

Прошу посредников и веб-студии не предлагать услуги.

13 лет назад
xels
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Wallter
Юрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$70
4 дня

Заявки фрилансеров

Wallter
Юрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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