Для магазина детских игрушек необходимо создать описания некоторых товаров. Описания должны быть: 1) Для людей 2) Оригинальные, т.е. успешно проходят проверку на плагиат 3) Соответствовать описываемому товару. 4) Одно ...
Перенос материалов с сайта на сайт
Здравствуйте.
Есть сайт с примерно 250 материалами: новости, тексты "о компании" и прочее. Формат: текст + заголовок + фотографии. У некоторых материалов фотографий нет, у некоторых их 15 шт.
С этого сайта нужно перенести вручную все материалы на сайт на Битриксе.
Заполнить поля:
1. Дата создания материала (только для новостей, берется дата со старого сайта),
2. Заголовок,
3. Анонс (взять по логике несколько первых предложений из текста),
4. Текст,
5. Фотографии (каждая фотография загружается отдельной строкой - можно просто копировать урл, без сохранения фото на компьютер).
Прошу указать цену за перенос 250 материалов и сроки выполнения задачи.
Если по факту кол-во материалов будет больше, то сделаем пересчет оплаты в большую сторону.
Прошу посредников и веб-студии не предлагать услуги.
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