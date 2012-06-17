Наполнение и оформление каталога товаров.

Суть проекта:

Максимально наполнить и оформить каталог товаров на сайте lopata.by

Требования:

1. В каждой категории должна быть тематическая мини-статья на 700 символов

2. У каждой карточки товаров дожна быть четкая\красивая фотография, оформленное структурированное описание с уникальностью текста по Адвего не ниже 30%.

Жду оценок по времени и стоимости работ, учитывая, что около 40% уже готово.