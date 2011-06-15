zenja

Евгений zenja

 
35 летБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Icq 465054079

skype znj1988

e-mail: [email protected]

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  • Доработка сайта на wordpress

    Добрый день нужно произвести доработки сайта fadeev.by: 1. Перенести текущий дизайн на чистый вордпресс + минимум необходимых плагинов 2. перевести на русский некоторые элементы шаблона 3. настроить слайдер на морде 4. привести верстку всех страниц к кроссбраузерному виду

    WordPressСайт на WordPressДоработка сайта на WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать страницу по готовому шаблону

    $100

    Нужно рипнуть шаблон страницы http://gameguru.ru/pc/games/2015/popular/list.html Правки http://clip2net.com/s/3m5O76a: 0. Чуть подправить лого, вместо GameGuru будет что-то типа GameGyru (еще не купил) 1. бекграунд меняем на worldoftanks 2. в данном блоке размещаем баннеры на игры: worldoftanks, worldofwarships, wotblitz, wot xbox 3. вертикальный ...

    AndroidiOS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Обновить ИМ на joomla1.5.22+vm1.1.5 до joomla 2.5

    Интернет магазин на joomla1.5.22+vm1.1.5 нуждается в обновлении до актуальных версий цмс. Готов обсудить более рациональные методы обновления. Необходио, чтобы контент и структура каталога товаров и статей сохранилась.

    Joomla
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Баннер и слайд

    $30

    Необходимы слайд на морду 969x380 и баннер на внутренни страницы шириной 200 точек на сайт по строительству и продаже бассейнов 1. универсальный слайд для всех выставок. т.е. именно такой слайд, чтобы можно было в нем поменять ...

    Photoshop
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Допилить CMS на Perl

    Добрый день. Для сайта на Perl необходимо произвести следующие доработки: 1. Сделать навигационную строку (хлебные крошки\путь по сайту от главной страницы). Сам модуль расположить под меню. 2. Доработать админку сайта, чтобы была возможность задавать title, description, keywords для ...

    Perl
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение и оформление каталога товаров.

    Суть проекта: Максимально наполнить и оформить каталог товаров на сайте lopata.by Требования: 1. В каждой категории должна быть тематическая мини-статья на 700 символов 2. У каждой карточки товаров дожна быть четкая\красивая фотография, оформленное структурированное описание с уникальностью текста ...

    Карточки товаров
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить Nivoslider для WP

    Всем привет. Есть небольшая проблема. Не могу настроить нивослайдер, чтобы в caption выводился текст со стилями и тегами. Рассмотрю доработку установленного слайдера или установку и настройку нового плагина, но только при полном соответсвии оригиналу. При возможности обоих ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн joomla+virtuemart (полная смена шаблона)

    $250

    Техническое задание на редизайн Общая концепция Дизайна: Легкий, приятный интерфейс. Современное оформление в стиле web2.0, плавные линии и формы, крупный читаемый текст. Фон под текстом - белый, текст - черный, задним бекграундом можно сделать что-нибудь типа древесины, ...

    JoomlaVirtuemartКарточки товаров
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Редизайн строительного сайта

    Сайт joomla+virtuemart строительной тематики. Нужна смена шаблона с доработкой страниц разделов\категрий. Возможно, каталог товаров тоже нужно будет доработать. Потенциальный исполнитель - профессионал в джумле, дизайне и верстке с земными расценками

    JoomlaVirtuemart
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Joomla+Virtuemart настроить экспорт\импорт товаров

    Здравствуйте. Есть магазин на joomla1.5.22+virtuemart1.1.5 Нужно найти решение оперативного изменения цен для товаров. Хотелось бы иметь возможность выгружать в таблицу все товары, править цены в таблице и заливать ее обратно. Знаю, что для таких нужд есть специальное расширение CSVI, ...

    JoomlaVirtuemart
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Иконки, лого, баннер

    $30

    1. сделать лого сайта более эстетичным 2. каталог-материалов - иконки для категорий 3. в шаблонную картинку добавить номера телефонов сайт lopata.by

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнение интернет магазина

    Здравствуйте. Необходимо наполнить и оформить интернет-магазин стройматериалов. Даю в распоряжение: Прайс-лист, картинки+описания(неуникальные), доступ в ВиртуМарт Ожидаю Результат: заполненный интернет-магазин с !уникальными! описаниями и картинками. (пользоваться теми материалами, что я предоставил или нет - Ваш выбор) интересуют: цена одной позиции, ...

    Наполнение интернет магазина
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Скелет портала на Joomla

    Нужна доработка сайта. -есть: хостинг, на нем уже залита джумла со всеми нужными компонентами и плагинами, дизайн фришного шаблона минимально уникализирован, но нет структуры. есть четкое представление о том, что должно быть, но банально нет ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
sergseriy
Сергей 
30 летПольша
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Сделать страницу по готовому шаблону
Рекомендую работу. Четкая задача, своевременная оплата
Сергей просто молодец! Все четко и без лишних вопросов - так держать!
Ответный отзыв
And-Re
34 годаШри-Ланка
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Баннер и слайд
Все хорошо
Работа выполнена нормально
Ответный отзыв
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Редизайн joomla+virtuemart (полная смена шаблона)
Евгений предоставил подробное ТЗ по проекту. Без задержек обсуждал рабочие вопросы и оплатил выполненную работу. Рекомендую.
Первое, что хочется отметить - Денис очень ответсвенный работник. За время сотрудничества ни разу не возникало ситуаций типа "умерла кошка - не могу работать", "срочно нужны деньги - завершите оплату, доделаю потом" и прочих. Все этапы проекта выполнялись в срок и максимально качественно, правки вносились буквально на лету. Человек всегда онлайн и всегда отвечает, вежливый - одним словом, рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
slavainov
Вячеслав 
33 годаМолдова
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Простой гиф-баннер
Чётко поставленная задача, своевременная оплата! Приятный в общении человек, чувство юмора в наличии! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, Евгений! Человек одолжил мне ещё 6 долларов :) Спасибо!
Работа выполнена Быстро, соответствует ТЗ, правки приняты быстро и без лишних разговоров. Рекомендую.
Ответный отзыв
PopovS
33 годаЭстония
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Два gif-баннера 165х65 и 150х150
Опять быстро и точно по теме.Продолжаем сотрудничество.
С момента передачи ТЗ до выполненного задания не прошло и часа. Задание было, конечно, несложное, но за оперативность большое спасибо.
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