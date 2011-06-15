Добрый день нужно произвести доработки сайта fadeev.by: 1. Перенести текущий дизайн на чистый вордпресс + минимум необходимых плагинов 2. перевести на русский некоторые элементы шаблона 3. настроить слайдер на морде 4. привести верстку всех страниц к кроссбраузерному виду
Icq 465054079
skype znj1988
e-mail: [email protected]
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день нужен лендинг по примеру http://pools.by html без админки, с похожим видеобекграундомСайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Нужно рипнуть шаблон страницы http://gameguru.ru/pc/games/2015/popular/list.html Правки http://clip2net.com/s/3m5O76a: 0. Чуть подправить лого, вместо GameGuru будет что-то типа GameGyru (еще не купил) 1. бекграунд меняем на worldoftanks 2. в данном блоке размещаем баннеры на игры: worldoftanks, worldofwarships, wotblitz, wot xbox 3. вертикальный ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужна 3D модель торгового шкафа со светодиодной подсветкой стеклянных полок. требуется сделать максимально быстро, высокая реалистичность не требуется.3D-графика7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен ролик для сайта спецтехники. Размеры: выс-70-100 точек, ширина-990 т. По содержанию: 1. Как то нужно обозначит поиск и осмотр техники(на примере экскаватора) в ЕU 2. ...Анимация7 заявокЗакрыт10 лет назад
Интернет магазин на joomla1.5.22+vm1.1.5 нуждается в обновлении до актуальных версий цмс. Готов обсудить более рациональные методы обновления. Необходио, чтобы контент и структура каталога товаров и статей сохранилась.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Необходимы слайд на морду 969x380 и баннер на внутренни страницы шириной 200 точек на сайт по строительству и продаже бассейнов 1. универсальный слайд для всех выставок. т.е. именно такой слайд, чтобы можно было в нем поменять ...Завершен11 лет назад
Добрый день. Для сайта на Perl необходимо произвести следующие доработки: 1. Сделать навигационную строку (хлебные крошки\путь по сайту от главной страницы). Сам модуль расположить под меню. 2. Доработать админку сайта, чтобы была возможность задавать title, description, keywords для ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Суть проекта: Максимально наполнить и оформить каталог товаров на сайте lopata.by Требования: 1. В каждой категории должна быть тематическая мини-статья на 700 символов 2. У каждой карточки товаров дожна быть четкая\красивая фотография, оформленное структурированное описание с уникальностью текста ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Всем привет. Есть небольшая проблема. Не могу настроить нивослайдер, чтобы в caption выводился текст со стилями и тегами. Рассмотрю доработку установленного слайдера или установку и настройку нового плагина, но только при полном соответсвии оригиналу. При возможности обоих ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Купил шаблон для вордпресса. Нужно настроить его, как в оригинале (примере) с минимальными правками.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Техническое задание на редизайн Общая концепция Дизайна: Легкий, приятный интерфейс. Современное оформление в стиле web2.0, плавные линии и формы, крупный читаемый текст. Фон под текстом - белый, текст - черный, задним бекграундом можно сделать что-нибудь типа древесины, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Сайт joomla+virtuemart строительной тематики. Нужна смена шаблона с доработкой страниц разделов\категрий. Возможно, каталог товаров тоже нужно будет доработать. Потенциальный исполнитель - профессионал в джумле, дизайне и верстке с земными расценкамиДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Есть магазин на joomla1.5.22+virtuemart1.1.5 Нужно найти решение оперативного изменения цен для товаров. Хотелось бы иметь возможность выгружать в таблицу все товары, править цены в таблице и заливать ее обратно. Знаю, что для таких нужд есть специальное расширение CSVI, ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $5
Несложный гиф баннер шириной 210 точек. Бюджет: 5 вмзЗавершен12 лет назад
Нужно сделать два баннера, указанных размеров. Есть пример, есть исходник с изображениями.Завершен13 лет назад
Простой gif баннер для строительного портала. Размер 215х300Завершен13 лет назад
- $30
1. сделать лого сайта более эстетичным 2. каталог-материалов - иконки для категорий 3. в шаблонную картинку добавить номера телефонов сайт lopata.byЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте. Необходимо наполнить и оформить интернет-магазин стройматериалов. Даю в распоряжение: Прайс-лист, картинки+описания(неуникальные), доступ в ВиртуМарт Ожидаю Результат: заполненный интернет-магазин с !уникальными! описаниями и картинками. (пользоваться теми материалами, что я предоставил или нет - Ваш выбор) интересуют: цена одной позиции, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужна доработка сайта. -есть: хостинг, на нем уже залита джумла со всеми нужными компонентами и плагинами, дизайн фришного шаблона минимально уникализирован, но нет структуры. есть четкое представление о том, что должно быть, но банально нет ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад