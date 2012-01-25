Дизайн сайтов, разработка веб-сайтов "под ключ", баннеры GIF, FLASH.
Услуги:
=======================
Разработка веб-сайтов "под ключ"
Дизайн сайтов
Баннеры GIF, FLASH
Знания:
=======================
HTML, CSS, XML, JS, AJAX, PHP, MySQL
Графика: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
3D графика: 3DSMax, VRay
Опыт работы:
=======================
Веб-программист 4 года
Веб-дизайнер 2 года
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Дизайн сайта хостинг-провайдера333 просмотра
- Для портала331 просмотр
- Без названия381 просмотр
- Без названия349 просмотров
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
4 года назад
HTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$7
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$7
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$11
5 баллов
13 лет назад
Без комментариев.
$5
10 баллов
13 лет назад
Все было сделано быстро и качественно, работой доволен. +10