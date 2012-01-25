slavainov

Вячеслав slavainov

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Дизайн сайтов, разработка веб-сайтов "под ключ", баннеры GIF, FLASH.

Услуги:

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Разработка веб-сайтов "под ключ"

Дизайн сайтов

Баннеры GIF, FLASH

Знания:

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HTML, CSS, XML, JS, AJAX, PHP, MySQL

Графика: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

3D графика: 3DSMax, VRay

Опыт работы:

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Веб-программист 4 года

Веб-дизайнер 2 года

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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

closeca
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$35
10 баллов
4 года назад
Нарисовать и сверстать сайт в HTML
HTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Обработать фотографию
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
livenumbers
Сергей 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
48 отзывов(-1)
$7
10 баллов
12 лет назад
Доработать шапку сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Sect0R
Руслан 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$11
5 баллов
13 лет назад
Разработка flash баннера
Без комментариев.
warm
59 лет
19 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Создать gif
Все было сделано быстро и качественно, работой доволен. +10
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