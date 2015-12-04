Обработать фотографию

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Завершен4 заявки156 просмотров

Сделать изображение качественнее, т.к. пойдет на печать размером 60х40см.

Цвета сделать более насыщеннее, изображение четчте, чтобы подходило под большой формат.

14 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

slavainov
Вячеслав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

slavainov
Вячеслав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад