убрать тени от головы на 4 фотографиях. Фон однотонный.
Обработать фотографию
Сделать изображение качественнее, т.к. пойдет на печать размером 60х40см.
Цвета сделать более насыщеннее, изображение четчте, чтобы подходило под большой формат.
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