Урок по фотошоп: превратить фото в картинку

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт3 заявки328 просмотров

Требуется преподать урок с целью разъяснения как превратить фото а картинку (пример - см вложение)

Можно взять за основу пример

14 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров