Дорисовать фотографию

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок164 просмотра

Нужно дорисовать фотографию, для опытного фотошопера - дело 5 мин.

14 лет назад
GriF007
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

LadRa
61 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$3
1 день
Работал с Владимиром - очень доволен. Было сделано оперативно, недорого и качественно.
Да. Приятно создавать полезные вещи. Изначальное задание и реальная работа соответствовали друг другу. Все прекрасно. Спасибо.

Заявки фрилансеров

LadRa
61 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад