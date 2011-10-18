Здравствуйте. Необходимо отрисовать логотип в векторе. Детали должны быть целостными, т.к. будет использоваться в дальнейшей для его анимации. В приложении принт скрин лого ! Есть в псд только ! Очень важно ...
Обработка 10 фотографий.
Необходимо обработать 10 фотографий. ZIP архив по ссылке http://www.espressomaster.ru/glass.zip
1. Фото.
Вырезать фон. Аккуратно работаем с каждым мм. картинки, вытягиваем по цвету, корректируем цвета и т.д. На выходе нужна идеальная картинка, с ровными краями, ровным бликом на стенках и без мятой тряпки на заднике. Размеры предметов на фото не трогаем, сохраняем в psd на прозрачном фоне и в jpeg на белом.
2.
По jpeg.
Первым обрабатываем самый большой предмет - IMG_7373. Вырезаем тряпку, сохраняем на белом фоне (обрезка по максимуму). Получаем jpeg файл каких-то размеров. Далее, чтобы сохранить пропорции, фон всех картинок должен соответствовать размеру обработанного IMG_7373 файла.
Это делается для того, чтобы при размещении картинок на сайте показать оригинальные пропорции каждого предмета относительно IMG_7373. Т.е. крышки будут маленькими, а большой стакан – большим.
Пожалуйста, Вашу цену и сроки, ссылки на примеры обработки фотографий.
Оплата внутри сервиса.
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