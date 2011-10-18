Обработка 10 фотографий.

Необходимо обработать 10 фотографий. ZIP архив по ссылке http://www.espressomaster.ru/glass.zip

1. Фото.

Вырезать фон. Аккуратно работаем с каждым мм. картинки, вытягиваем по цвету, корректируем цвета и т.д. На выходе нужна идеальная картинка, с ровными краями, ровным бликом на стенках и без мятой тряпки на заднике. Размеры предметов на фото не трогаем, сохраняем в psd на прозрачном фоне и в jpeg на белом.

2.

По jpeg.

Первым обрабатываем самый большой предмет - IMG_7373. Вырезаем тряпку, сохраняем на белом фоне (обрезка по максимуму). Получаем jpeg файл каких-то размеров. Далее, чтобы сохранить пропорции, фон всех картинок должен соответствовать размеру обработанного IMG_7373 файла.

Это делается для того, чтобы при размещении картинок на сайте показать оригинальные пропорции каждого предмета относительно IMG_7373. Т.е. крышки будут маленькими, а большой стакан – большим.

Пожалуйста, Вашу цену и сроки, ссылки на примеры обработки фотографий.

Оплата внутри сервиса.