Обработка 10 фотографий.

  1. Биржа фриланса
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Завершен13 заявок355 просмотров

Необходимо обработать 10 фотографий. ZIP архив по ссылке http://www.espressomaster.ru/glass.zip

1. Фото.

Вырезать фон. Аккуратно работаем с каждым мм. картинки, вытягиваем по цвету, корректируем цвета и т.д. На выходе нужна идеальная картинка, с ровными краями, ровным бликом на стенках и без мятой тряпки на заднике. Размеры предметов на фото не трогаем, сохраняем в psd на прозрачном фоне и в jpeg на белом.

2.

По jpeg.

Первым обрабатываем самый большой предмет - IMG_7373. Вырезаем тряпку, сохраняем на белом фоне (обрезка по максимуму). Получаем jpeg файл каких-то размеров. Далее, чтобы сохранить пропорции, фон всех картинок должен соответствовать размеру обработанного IMG_7373 файла.

Это делается для того, чтобы при размещении картинок на сайте показать оригинальные пропорции каждого предмета относительно IMG_7373. Т.е. крышки будут маленькими, а большой стакан – большим.

Пожалуйста, Вашу цену и сроки, ссылки на примеры обработки фотографий.

Оплата внутри сервиса.

14 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Helike
Любовь 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад
$27
1 день
Большое спасибо, Любовь. Вы как всегда молодец.
Не первый раз работаю с Яковом и считаю его идеальным заказчиком. Успехов Вам и процветания! До встречи.

Заявки фрилансеров

Helike
Любовь 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад

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