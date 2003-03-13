Обработка фотографий для интернет-магазина

Необходимо обработать от 5000 до 10000 фотографий ювелирных изделий.

Регламент работ на примере алгоритма действий с одной фотографией:

1. Исходник приводится к квадратному размеру (размер произвольный какой позволяет сделать исходное фото).

2. Обработка фона (нужен белый). Некоторые фотографии требуют изменение фона, а некоторые нет.

3. Правка качества изображения (некоторые фото этого требуют).

4. Сохранение исходника в обработанном виде.

5. Масштабирование фото еще на 2 размера 100Х100 пикселей и 300Х300 пикселей с добавлением к названиям двух букв.

После обработки фото исходника если требовалось вытравливание, должен быть в формате позволяющем сохранять слои (любом который будет читаться в фотошопе), если нет то в формате исходника.

Масштабированные фото должны быть в формате jpeg для размещения на интернет ресурсе.

Фотографии предназначены для заполнения каталога интернет магазина.

Фотографии для оценки работы буду высылать по запросу на контактный Email.

Способ оплаты будет подобран удобный для исполнителя, порядок оплаты оговаривается.

Срок исполнения до конца ноября текущего года (возможна корректировка сроков исполнения на этапе согласования работ).

При положительном результате, будем обращаться регулярно.

Пожелания:

Опыт работы.

Возможность просмотреть уже сделанные работы.

P.S. Указанный объем большой, будем договариваться о реальных сроках исполнения.