Обработка фото моделей

Из обычных девушек необходимо делать проф. моделей.

Нужен человек который на свой взгляд сможет сделать из обычного фото, очень очень красивое фото.

Особое внимание на коректировку лиц, волос и других частей тела.

ссылка внизу статраницы тестовое задание, подсказывать что к чему и как сделать не буду, так как по ходу работы фото будет очень много и консультировать по каждому я не собираюсь. Сделайте на выбор любые 5 шт (не обрезать и не менять размер фото!)

Оплата 400 - 600 у.е. в мес.. в зависимости от нагрузки.