Обработка фото моделей

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт2 заявки1216 просмотров

Из обычных девушек необходимо делать проф. моделей.

Нужен человек который на свой взгляд сможет сделать из обычного фото, очень очень красивое фото.

Особое внимание на коректировку лиц, волос и других частей тела.

ссылка внизу статраницы тестовое задание, подсказывать что к чему и как сделать не буду, так как по ходу работы фото будет очень много и консультировать по каждому я не собираюсь. Сделайте на выбор любые 5 шт (не обрезать и не менять размер фото!)

Оплата 400 - 600 у.е. в мес.. в зависимости от нагрузки.

14 лет назад
GreenPlanet
Олег 
66 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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