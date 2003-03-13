Обработка фотографий товаров

Что нужно:

- Скорректировать цвет, должно быть видно, что золото - это золото, а серебро - это серебро (сейчас некоторые фото чуть тусклее, некоторые серебряные с желтоватым оттенком и т.п.);

- Убрать блики, особенно на золоте заметны светлые участки, нужно как-то скорректировать.

В приложении архив:

- original - это необработанные фото (2 золото, 1 серебро) - нужно для примера обработать... желательно на одной картинке 2 фото, до и после

- result - это примеры фото по оттенкам (1 золото, 1 серебро), т.е. это на что нужно ориентироваться

Объем: около 500 фото.

Пишите сроки и стоимость за 1 шт и за весь объем.