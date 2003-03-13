Поменять цвет на картинке

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт53 заявки615 просмотров

Есть картинки типа: http://azs-specsnab.ru/files/nara7000_big.jpg нужно поменять синий цвет панелей на зеленый. Картинок около 10. Пишите сколько будет стоить.

14 лет назад
Losos
Тридэ 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров