Losos

Тридэ Losos

 
37 летРоссия/Серпухов
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
dongam
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$0
9 баллов
16 лет назад
Скрипт каталога директорий
Сергей сделал как раз то что нужно в очень сжатые сроки. Хорошая работа!
Отлично выполнил все свои обязаноости.
Ответный отзыв
Conquest
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$12
10 баллов
16 лет назад
Доп контент для интернет-магазина
Сотрудничеством доволен полностью. Могу рекомендовать
все супер
Ответный отзыв
DigitalX
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Почти пирамида
Отлично проделаный проект, за такую низкую цену. Даже не думал что есть здесь такие хорошие программисты, что быстро и красиво все зделают. Спасибо ему!
Хороший заказчик. Своевременная оплата. Работать с ним легко, приятно и выгодно.
Ответный отзыв