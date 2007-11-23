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- Сайт конно-спортивного клуба "Пегас"391 просмотр
- Студенческий портал для локальной сети ИИФ РФ331 просмотр
- Сайт по аренде строительной техники319 просмотров
Отзывы заказчиков
$0
9 баллов
16 лет назад
Сергей сделал как раз то что нужно в очень сжатые сроки. Хорошая работа!
Ответный отзыв
Отлично выполнил все свои обязаноости.
$12
10 баллов
16 лет назад
Сотрудничеством доволен полностью. Могу рекомендовать
Ответный отзыв
все супер
$20
10 баллов
16 лет назад
Отлично проделаный проект, за такую низкую цену. Даже не думал что есть здесь такие хорошие программисты, что быстро и красиво все зделают. Спасибо ему!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Своевременная оплата. Работать с ним легко, приятно и выгодно.