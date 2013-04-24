Требуется создать сайт газеты

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт25 заявок216 просмотров

Нужно помочь в выборе CMS для новостного портала с новостями, форумом, галереями и прочими соц. функциями. А затем установить и настроить ее.

Дизайн будет предоставлен в фотошопе или html-e. Кому как удобней.

HTML
12 лет назад
Losos
Тридэ 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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