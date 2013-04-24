Необходим сайт на подобии mastermos.ru Продуманная доска объявлений с возможностью полной автоматизации процесса подачи объявлений, редактирования их, выбора платных услуг (по типу avito.ru) с подключенными биллинг возможностями. Предложения пишите в комментариях. Буду выбирать из соотношения ...
Требуется создать сайт газеты
Нужно помочь в выборе CMS для новостного портала с новостями, форумом, галереями и прочими соц. функциями. А затем установить и настроить ее.
Дизайн будет предоставлен в фотошопе или html-e. Кому как удобней.
Заявки фрилансеров
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