Требуется разработка сайта по ведению бухгалтерского учета проектов. Готов выслушать Ваши предложения.
Создать букс
Здравствуйте. Нужно создать сайт (букс), полный аналог staffbux.ru/ только в другой цветовой схеме и с другим логотипом.
Должен быть такой же функционал, как у данного сайта. То есть автоматические выплаты (аттестат продавца вебмани имеется).
Цена и сроки?
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