Нужен сайт видео-чат с привязками к системе оплат webmoney, яндекс-деньги, возможно киви и смс. Предпочтительная CMS - joomla. Остальные детали сообщу при личном контакте. Жду Ваши предложения по цене и сроку разработке.
Создание 3-х сайтов на Ворд Прессе
Здравствуйте уважаемые вебмастера!
Необходимо создать с нуля три сайта на ВП.
В дальнейшей сайты будут монетизироваться статьями, потому главным является лента новостей на главной, небольшими полосами + картинка в правой части пред просмотра. Краткое описание на главной 200 символов и кнопочка "читать полностью". Ссылка в картинке отдельно внутрь статьи.
В верху горизонтальное меню со страницами сайта.
реализовать ЧПУ.
- дизайн 1 страницы.
- поместить всё это дело на хостинг, настроить БД.
- протестировать.
Оплата после завершения всех работ.
Более подробно в личном общении.
Заявки скрыты.
Возможно дальнейшее постоянное сотрудничество.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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