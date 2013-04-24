Создание 3-х сайтов на Ворд Прессе

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен6 заявок180 просмотров

Здравствуйте уважаемые вебмастера!

Необходимо создать с нуля три сайта на ВП.

В дальнейшей сайты будут монетизироваться статьями, потому главным является лента новостей на главной, небольшими полосами + картинка в правой части пред просмотра. Краткое описание на главной 200 символов и кнопочка "читать полностью". Ссылка в картинке отдельно внутрь статьи.

В верху горизонтальное меню со страницами сайта.

реализовать ЧПУ.

- дизайн 1 страницы.

- поместить всё это дело на хостинг, настроить БД.

- протестировать.

Оплата после завершения всех работ.

Более подробно в личном общении.

Заявки скрыты.

Возможно дальнейшее постоянное сотрудничество.

12 лет назад
smpastushok
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$150
2 дня
Всё отлично установлено, настроено. Претензий нет. Приятно было сотрудничать. Удачи в работе.
Спасибо за доверие и сотрудничество. Приятно было работать

Заявки фрилансеров

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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