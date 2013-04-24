Создание 3-х сайтов на Ворд Прессе

Здравствуйте уважаемые вебмастера!

Необходимо создать с нуля три сайта на ВП.

В дальнейшей сайты будут монетизироваться статьями, потому главным является лента новостей на главной, небольшими полосами + картинка в правой части пред просмотра. Краткое описание на главной 200 символов и кнопочка "читать полностью". Ссылка в картинке отдельно внутрь статьи.

В верху горизонтальное меню со страницами сайта.

реализовать ЧПУ.

- дизайн 1 страницы.

- поместить всё это дело на хостинг, настроить БД.

- протестировать.

Оплата после завершения всех работ.

Более подробно в личном общении.

Заявки скрыты.

Возможно дальнейшее постоянное сотрудничество.