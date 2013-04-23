Создание сайта

Здравствуйте,

требуется создать сайт аналогичный этому - http://www.kg-r.com/

С возможностью регистрации и оплаты за информационную базу недвижимости. Сайт должен быть надежно защищен от взлома. Нужен по сути клон, только не похожий, так как будем работать в одном городе.

Так же, интересует последующее его техническое сопровождение.

ТЗ нет. Нужна помощь в составлении.

P.S. Пожалуйста, пишите свои условия в проекте. С тем, кто меня заинтересует, я свяжусь.