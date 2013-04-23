Нужен сайт видео-чат с привязками к системе оплат webmoney, яндекс-деньги, возможно киви и смс. Предпочтительная CMS - joomla. Остальные детали сообщу при личном контакте. Жду Ваши предложения по цене и сроку разработке.
Создание сайта
Здравствуйте,
требуется создать сайт аналогичный этому - http://www.kg-r.com/
С возможностью регистрации и оплаты за информационную базу недвижимости. Сайт должен быть надежно защищен от взлома. Нужен по сути клон, только не похожий, так как будем работать в одном городе.
Так же, интересует последующее его техническое сопровождение.
ТЗ нет. Нужна помощь в составлении.
P.S. Пожалуйста, пишите свои условия в проекте. С тем, кто меня заинтересует, я свяжусь.
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