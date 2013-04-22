Большой проект на Drupal 7

Добрый день.

Начинаем работу над новым весьма непростым проектом. Уже имеем готовый дизайн и его верстку.Нуждаемся в толковом разработчике или команде которая готовая натянуть макеты на CMS Drupal 7. В приоритете фрилансер на постоянной основе. В помощь можем выделить темизатора. Все материалы по проекту в прикрепленных файлах. Прежде чем писать прочтите внимательно документацию. На данном этапе интересует оценка проекта в финансовых и временных рамках. Цена установлена наугад.