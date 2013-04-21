Требуются помощники удаленно.

Всем привет, требуются помощники для переодических заказов.

О нас: молодая веб-студия занимающая всем чем можно)

Требуются хорошие специалисты умеющие делать сайты любой сложности, программисты (обязательно знать API), верстальщики, и вообще все кому не лень.

Требования: Опыт работы не менее 3-4 лет, портфолио, низкие цены, адекватные и не пропадающие постоянно, ну и все остальное, что бы тоже было все хорошо.

В заявках оставляйте контакты скайпа, свою специализацию, портфолио.

Спасибо за внимание.