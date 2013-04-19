Flash-страничка в виде "матрицы" из фильма

Доброго времени суток.

Необходимо сделать flash-страницу в виде "матрицы" как в фильме.

Вот пример (http://www.topoboi.com/images/201302/topoboi.com_8100.jpg)

Нужно чтобы цифры бежали, а по центру было окошко для ввода пароля, чтобы войти.

То есть flash-страница и окошко для входа с паролем (скрипт).