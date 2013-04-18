Сделать информационно-рекламный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок147 просмотров

Требуется создать информационно-рекламный сайт для небольшого города по типу blizko.ru.

Предполагается размещение информации о товарах, услугах и предприятиях (500 - 700 организаций) с возможностью

создания мини-сайтов для предприятий.

Также планируется размещение виртуальной экскурсии по городу с привязкой к карте (Google или Яндекс)

+ интерактивные панорамы магазинов, ресторанов и т.д.

Дизайн и usability сайта - в стиле Metro

Главное требование - максимальная простота, логичность и удобство использования. (blizko.ru мне кажется излишне сложным и перегруженным)

Сайт должен одинаково хорошо работать на всех мобильных гаджетах. Панорамы будут на flash (для ПК) и на HTML5 (для мобильных устройств)

Кому интересно, сообщите примерную стоимость, сроки и ссылку на портфолио. Хотелось бы в первую очередь посмотреть примеры встройки в сайт виртуальных туров и оформление сайта в стиле Metro.

Спасибо

HTML
12 лет назад
Evgeny66
Евгений 
58 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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