Сделать информационно-рекламный сайт

Требуется создать информационно-рекламный сайт для небольшого города по типу blizko.ru.

Предполагается размещение информации о товарах, услугах и предприятиях (500 - 700 организаций) с возможностью

создания мини-сайтов для предприятий.

Также планируется размещение виртуальной экскурсии по городу с привязкой к карте (Google или Яндекс)

+ интерактивные панорамы магазинов, ресторанов и т.д.

Дизайн и usability сайта - в стиле Metro

Главное требование - максимальная простота, логичность и удобство использования. (blizko.ru мне кажется излишне сложным и перегруженным)

Сайт должен одинаково хорошо работать на всех мобильных гаджетах. Панорамы будут на flash (для ПК) и на HTML5 (для мобильных устройств)

Кому интересно, сообщите примерную стоимость, сроки и ссылку на портфолио. Хотелось бы в первую очередь посмотреть примеры встройки в сайт виртуальных туров и оформление сайта в стиле Metro.

Спасибо