Нужно создать сайт с личным кабинетом которым могут пользоваться клиенты. На сайте должна быть форма регистрации. Регистрируясь пользователь должен заполнить анкету. Администратор: контроль и администрирование данных клиентов. Сроки ...
Сделать информационно-рекламный сайт
Требуется создать информационно-рекламный сайт для небольшого города по типу blizko.ru.
Предполагается размещение информации о товарах, услугах и предприятиях (500 - 700 организаций) с возможностью
создания мини-сайтов для предприятий.
Также планируется размещение виртуальной экскурсии по городу с привязкой к карте (Google или Яндекс)
+ интерактивные панорамы магазинов, ресторанов и т.д.
Дизайн и usability сайта - в стиле Metro
Главное требование - максимальная простота, логичность и удобство использования. (blizko.ru мне кажется излишне сложным и перегруженным)
Сайт должен одинаково хорошо работать на всех мобильных гаджетах. Панорамы будут на flash (для ПК) и на HTML5 (для мобильных устройств)
Кому интересно, сообщите примерную стоимость, сроки и ссылку на портфолио. Хотелось бы в первую очередь посмотреть примеры встройки в сайт виртуальных туров и оформление сайта в стиле Metro.
Спасибо
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт12 лет назад
Разработка сайта-визитки Требуется сайт-визитка, примерно 15 страниц. PSD-шаблон главной есть. Остальные от главной практически не отличаются. На сайте будет возможность просмотра видеоконтента. Жду предложения по срокам, стоимости, CMS.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется сделать сайт для адвоката по шаблону http://www.templatemonster.com/flash-cms-templates/36626.htmlСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна точная копия сайта www.freekaliningrad.ru/ и натянуть его на движок БитриксСайты «под ключ»5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Необходим сайт под ключ для компании, которая занимается морскими перевозками и таможенным оформлением. Сайт должен "уметь" отслеживать движение грузов (по ссылкам на линейные сайты), Должен уметь производить определение кода УКТЗЕД (из файла Access), должен ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется сайт под ключ с понятной цмс. Тематика курсовые, дипломные, рефераты. К сайту необходимо написать рабочую программку Все подробности в личку.Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Необходима одна веб-страница с формой подписки. Есть примеры.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Я прямой заказчик, не посредник. Требуеться создать сайт для строительной фирмы на Drupal, примерное ТЗ и логотип прилагаю. Ваши предложения по цене (разумной) и срокам, если есть какие то вопросы или нужны уточнения ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт12 лет назад
Суть: 1. Пользовательская Клиент регистрируется – вводит свой e-mal (он же логин) и пароль. Далее в личном кабинете он может создавать страницы (управление ЧПУ + title + html текст) (до 200 ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад